Óscar Puente, tras el cotejo a la documentación presentada por Aldama: "No hemos encontrado nada"

Óscar Puente ha hablado, en Conspiranoicos, de la documentación que ha aportado Víctor de Aldama al juzgado. Una documentación que, tras hacer "un cotejo", no ha hallado "nexo de conexión" ni "irregularidad alguna en las contrataciones" tal y como afirma el ministro de Transportes.

"No puedo asegurar que no haya habido amaños en los contratos, solo digo que se ha hecho un cotejo con la documentación que ha aportado este señor y no hemos sido capaces de encontrar un nexo de conexión y alguna irregularidad en las contrataciones", dice.

Y prosigue: "Hemos visto qué ofertas se han presentado y de ese papel son subrayados muchas ni se licitaron, otras eran de etapas anteriores a Ábalos y otras a etapas posteriores".

"Había cinco, y no había nada raro. ¿Quiere decir que no hubo adjudicaciones? No, pero a la vista de lo trascendido no hemos encontrado nada", concluye.