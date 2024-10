El periodista especializado en discursos antiracistas, Moha Gerehou, ha comentado en el programa 'Conspiranoicos' que él es de Huesca, pero por ser "una persona racializada" pertenece al Plan Kalergi y, por tanto, "portador del mal y de todo lo malo de la sociedad".

Gerehou ha confesado que en sus redes sociales ha escuchado "de todo". "Un chaval me decía que no era español, y yo le respondía que si tenía un hijo en España sí sería español", relata. Pero, según cuenta, para el seguidor, aunque su hijo naciera en España no sería español, lo sería, en cambio, en "ocho o 15 generaciones". "Es lo absurdo del Plan Kalergi", ha añadido.

Para el periodista, "es el nivel absurdo de este tipo de teorías". "Piensan que gente que sale de sus países por diferentes motivos, en el caso de mi familia por tener un futuro mejor y por formar una familia, consideran que hubo personas que decidieron que unos salieran de Gambia para que vengan a España", ha comentado.

Además, Gerehou ha lamentado que "estos bulos están calando". "Calan en las redes sociales, pero también en la política", ha añadido.