'CryptoSpain' desvela que le entregó 10.000 euros a Alvise pese a que no cumplió su parte del trato

Álvaro Romillo, más conocido como 'CryptoSpain', ha relatado a Ana Pastor cómo se produjo la primera toma de contacto entre él y Alvise Pérez, debido a una petición del agitador de transformar un dinero de criptomonedas en dinero en efectivo.

"Su necesidad era que Alvise tenía un dinero recibido en criptomonedas de donaciones, eso me decía él. Él tenía una wallet con dinero y quería dinero en efectivo. Para eso me llama. Le digo que no hay ningún problema y le agendo una reunión al día siguiente con una persona de confianza", explica.

No obstante, Romillo señala que Alvise no se presentó con el dinero que decía que tenía en criptomonedas, pero que, pese a ello, sí le entregó los 10.000 euros que pedía: "Ahí nos damos cuenta de que es mentira. La wallet que él tiene, que dice que tiene 10.000 euros, en realidad no tiene 10.000 euros por un rollo técnico que no valía ese dinero. Le damos los 10.000 euros igual. Si yo te doy 10.000 euros y tú me dices que me los das mañana, confío en que me los devuelvas. Él pensaba que había una cantidad de dinero y no se pudo hacer la transacción. Le dimos el dinero y ya lo solucionaremos. En efectivo".