El aviso de Margallo sobre "un posible conflicto bélico en cuatro años" si no se frena a Putin

Margallo, en Conspiranoicos, no cree que vaya a haber un conflicto bélico en estos momentos pero avisa de qué podría pasar en unos años si no se toman medidas desde Europa para frenar a Putin.

"No se va a conformar"

José Manuel García-Margallo ha hablado en Conspiranocios sobre qué puede pasar en Europa ante la figura de Vladimir Putin. En sus palabras, ha negado que vaya a haber un conflicto bélico ahora pero cree que, de no frenar al ruso, sí puede haber uno en cuatro años.

"Creo que no va a haber un conflicto bélico ahora, pero si la UE, y el mundo, no adopta decisiones para frenar a Putin sí es posible uno en cuatro años", afirma.

Y prosigue: "Si Europa no toma medidas, es un paso. No se va a conformar con esto. Quiere quedarse con Crimea y con las cuatro provincias que ha anexionado Rusia. Y qué quiere decir esto, que si en esta negociación no se lo dan va a entrar en esas regiones después".