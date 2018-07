Santi Millán: “Soy Luis Tosar pero con cara de gilipollas”

EL POSTUREO

El nuevo de look de Santi Millán causa sensación en 'El Club de la Comedia'. “Sí, me he rapado, ¿qué pasa? Soy yo, me he rapado. Con dos cojones…”. Se lo ha cortado porque ha oído por ahí que “Santi Millán sin pelo no vale nada” y lo ha hecho para demostrar “que tienen razón”, bromea tocándose la cabeza. Y es que no está muy contento con el resultado. Se miró al espejo y pensó: “Soy Luis Tosar pero con cara de gilipollas”. Sin embargo al peluquero le dijo todo lo contrario por “postureo”, por “tirarse el rollo”, por ser “guay”, algo que se lleva mucho.