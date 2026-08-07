El monólogo de Patricia Montero sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis zombi en España

Patricia Montero convirtió El Club de la Comedia en un improvisado curso de supervivencia zombi, con consejos absurdos, comparaciones muy españolas y una conclusión clara: aquí lo tendríamos bastante complicado.

La actriz Patricia Montero confesó en El Club de la Comedia su pasión por las películas de zombis, aunque reconoció que hay algo que nunca ha entendido: que provoquen carcajadas. "Si realmente nos invadieran los zombis, risa nos iba a dar hasta que se comieran el intestino de vuestro padre", advirtió entre bromas, antes de asegurar que estaba preparada para dar consejos para sobrevivir a un hipotético apocalipsis.

Su primera recomendación fue aprender a identificar correctamente a los zombis, algo que, según explicó, en España no sería tan sencillo. "A los muertos los enterramos hechos un pincel, maquillados, embalsamados y hasta los vestimos de gala", señaló. Por eso, aseguró que si alguien se cruza con personas "descamisadas, pálidas, ensangrentadas y semidescompuestas", probablemente no sean muertos vivientes, sino "chavales volviendo a casa del botellón".

Montero también ironizó con las escasas opciones de defensa en los hogares españoles, donde, a diferencia de las películas, no abundan los tablones ni los martillos. Eso sí, terminó lanzando un mensaje tranquilizador: una epidemia zombi sería poco probable porque "aquí se incinera mucho" y, además, remató con un inesperado giro final: "Todo el mundo sabe que los zombis no existen, que son vampiros disfrazados".

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