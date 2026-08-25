El monólogo de Lydia Bosch sobre las peluqueras: "Llevan un color de pelo que solo lo ves en un pokémon"

"Las peluqueras experimentan mucho con su cabeza, llevan el pelo de un color que no se ve en la naturaleza, solo quizá en algún capítulo de Pokémon", afirma Lydia Bosch en este vídeo de El Club de la Comedia.

Lydia Bosch se suela la melena para arrancar su monólogo en el plató de El Club de la Comedia. "¿No me notáis nada distinto?", pregunta la actriz al público del programa, al que le dice que se ha cortado el pelo, incluido el flequillo. "Solo se ha dado cuenta una mujer!", destaca la actriz, que se vuelve a poner la coleta decepcionada: "Una se pasa el día entero en la peluquería y, al final, la única que se entera que te has cortado el pelo es la peluquera".

"A los hombres os diré que las peluquerías son como un taller mecánico, tú vas para un arreglo y te lo dejan para el desguace, el pelo y el bolsillo", afirma Lydia Bosch en el vídeo principal de esta noticia, donde destaca que "la única manera de volver a notar el pelo en tu cabeza es meterlo de relleno en la almohada". "Y mira que nos dan pistas, pero no nos fijamos", asegura la actriz, que afirma que cuando entras en la peluquería siempre descubres quién es la peluquera "porque es la peor peinada".

"No sé si es por vocación o por aburrimiento, pero las peluqueras experimentan mucho con su cabeza", destaca Bosch, que afirma que "llevan el pelo de un color que no se ve en la naturaleza, ni siquiera en la de otro planeta": "Solo quizá en algún capítulo de Pokémon". Es más, la actriz afirma que "tú pones a un pokémon al lado de una peluquera, y hasta que no lanza el rayo no sabes quién es quién".

Puedes ver el monólogo al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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