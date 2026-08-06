El monólogo de Agustín Jiménez sobre Superman, Batman y las Tortugas Ninja: así desmontó a los héroes de la cultura pop

Ni Batman ni Superman ni siquiera Darth Vader se salvaron de las críticas de Agustín Jiménez en este monólogo de El Club de la Comedia en el que daba una vuelta de tuerca a las películas de superhéroes.

Si se observan con un mínimo de lógica cotidiana, los universos de Marvel, DC y Star Wars hacen aguas por todas partes. Es una verdad que duele, sí, pero tiene la consistencia de una catedral y ello lo sabe bien el cómico Agustín Jiménez, que hablaba de este asunto en El Club de la Comedia.

El humorista avisó de que iba a meterse con "cosas muy sagradas" y comenzó disparando contra Superman. Jiménez se preguntó "dónde están los bichos en la cara" cuando el superhéroe vuela a toda velocidad y también ironizó con sus cambios de ropa, imaginándolo entrando con prisas en una tienda para pedir paso al baño porque "cabinas ya no hay".

Batman tampoco se libró. "Batman no tiene poderes. Batman puede ser cualquiera de los que estáis aquí", afirmó antes de cuestionar que Robin, "un menor", participe en sus aventuras nocturnas junto a "un señor millonario".

El cómico continuó burlándose de los poderes del Hombre Elástico en Los Cuatro Fantásticos, del famoso "Yo soy tu padre" de Star Wars y hasta de George Lucas por empezar la saga en el Episodio IV.

Como broche final, remató con las Tortugas Ninja, preguntándose cómo cuatro tortugas de casi dos metros pueden pasar desapercibidas simplemente por llevar un antifaz.

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