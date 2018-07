Cristina Castaño: "La culpa de que mintamos no es nuestra, es de los hombres"

MONÓLOGOS DE 'EL CLUB DE LA COMEDIA'

La actriz Cristina Castaño viene a hablar de las primeras citas y confiesa que a veces las mujeres mentimos: "La culpa de que mintamos no es nuestra, es de los hombres". Cristina explica que los hombres tienen idealizadas a las mujeres: "Pensáis que somos delicadas, que no sudamos, no decimos tacos, y que al ponernos enfermas sólo tenemos un poco de tos, pero jamás una gastroenteritis de irse por la pata abajo".