Ana Morgade: “El aire está lleno de comida. Tú respiras fuerte y ya has merendado”

LOS BARES DE TODA LA VIDA

La humorista habla en ‘El Club de la Comedia’ de cuestiones cotidianas que le gustan como, por ejemplo, los bares de toda la vida… esos que están en peligro de extinción, esos que no se ven. Ana Morgade explica que esos tipos de bares se reconocen por estar recubiertos por una pátina como de “grasica”. Y es que esos son los lugares que la gustan, y no los modernos de ahora que “tienen forma de lo que no es” y se hace un lío.