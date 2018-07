Dani Rovira: "De hablar me ha entrado sed, así que a beber"

El debut de Maria León sobre el escenario ha sido un éxito y aunque dice haber pasado muchos nervios "y hasta me he cagado, esto es como el carné de conducir, después de sentir el úblico y pasar la prueba, ha sido maravilloso". Tras ella, el veterano Santi Millán que tras habalr de los 'singles' se ha quedado con ganas de hacerlo y ponerse por el cuerpo "mermelada de fresa". Dani Rovira, un experto monologuista, pide beber después de salir al escenario porque "me ha entrado mucha sed".

"Me he hecho pis pero ha sido un charquito pequeño" dice Nacho García que ha pasado nervios pero se lo ha pasado genial. Y por último, Quequé que sale sudando y con cara de nervios y con un tono irónico anima a su peor enemigo a pasar por el Club de la Comedia.