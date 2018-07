Berto Romero: "No soy para nada superficial y no tengo ningún tipo de complejo"

CONOCEMOS A BERTO ROMERO

En este programa conocemos un poco más a Berto Romero, quien confiesa lo que le pasa por la cabeza al subirse al escenario: "Pienso en lo feliz que me hace formar parte de 'El Club'". El cómico cree que la gente se fija mucho en el físico pero es algo que él no le da importancia: "No tengo ningún tipo de complejo", asegura.