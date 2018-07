Alexandra Jiménez: "¿Por qué comprar los huevos por docenas si en las neveras sólo hay hueco para diez?"

LOS HUEVOS

La presentadora de 'El Club de la Comedia' repasa la calidad de los huevos que venden en los centros comerciales. Lo compara con cómo se compraban antes, cuando no había cartones de huevos, no venían rotos dos o tres y los tenías que romper tú de camino a casa. Pero Alexandra Jiménez también tiene un momento para los que imprimen la fecha de caducidad de los huevos en la misma cáscara, que, según dice, es una máquina muy sofisticada que "no es capaz de quitar la paja pegada, ni los trozos de mierda".