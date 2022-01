El equipo de Cazaherederos lleva una investigación de días para dar con José, un heredero de "cuarenta y pico años" a quien creen que podría pertenecer medio millón de euros. Cuando dan con su casa, llaman a la puerta para comunicárselo.

Su madre es quien les abre la puerta, José no se encuentra en ese momento y deciden llamarle por teléfono. "¿Por qué a él?", se pregunta la madre, quien no da crédito y no se muestra receptiva a lo que Jalis de la Serna y Sergio le cuentan. "Nos dedicamos a la búsqueda de herencias perdidas", insiste el 'cazaherederos'.

El equipo del programa se va de la casa sin ninguna respuesta: "Cuesta mucho dar credibilidad a esto".