Sandra tiene un "quiosquillo de chucherías" en Málaga y aseguraba que Sergio, el cazador de herencias, le había "alegrado la vida" al asegurarle que recibiría una herencia por parte de su tío fallecido.

Tras repasar todos los papeles, Sergio da con un fallo que hace que Sandra finalmente no pueda ser heredera. En este vídeo, Sergio pide a Jalis que le acompañe para comunicárselo por teléfono. Esta es la tensa llamada que Sandra recibe de forma muy amable: "Si no puede ser, no puede ser".