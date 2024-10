La sidrería El Lavaderu, en Gijón, ha tenido una 'mano negra' durante años que ha hecho que la salud de sus trabajadores comience a deteriorarse. Los diagnósticos son tan dispares como los propios tratamientos. "Lo que va sucediendo es que a lo largo de los años, en los análisis que se hacen, no existe ni un agente tóxico ni tampoco se detecta una patología clara. Y es que la medicina no tiene una respuesta para lo que sucede.

"A Yolanda la tenían que sacar de debajo de las encimeras porque se quedaba dormida", explica el encargado, que también recuerda cómo se vio afectado el nuevo cocinero: "Fernando Navareño es otra persona que tenía que pedir permiso a un pie para poder levantar otro". "Mi cuerpo reaccionaba vomitando todo lo que ingería, sólido y líquido iba todo para afuera", explica el propio Fernando, que recuerda lo duro que fue: "Dije, 'de esta no salgo'".

"Quedo embarazada de un parto gemelar", explica Yolanda, una de las ayudantes de cocina, que perdió a sus bebés durante el embarazo: "Cuando un día estamos en el servicio y me pongo mala, quedo pálida, blanca". "Me estaba haciendo la eco y es cuando me dicen la noticia de que las niñas están muertas".