Los investigadores no pudieron probar la implicación de 'El Candasu' en la muerte de Matilde ni del Pistolas ya que, además, el Colme no deja rastro en el organismo. No obstante, el caso por el envenenamiento de sus compañeros llegó a juicio y Eva, su fiel amiga y la única trabajadora que nunca se ponía mala, también fue acusada como encubridora.

Durante el juicio, 'El Candasu' negó todos los hechos que se le imputaban. Es más, tanto él como Eva achacaron los problemas de sus compañeros a una vida de excesos, de drogas y de alcohol. El tribunal acabó condenando a Andrés Avelino, alias El Candasu, a 48 años de prisión como autor de 12 delitos y 6 faltas de lesiones. Recurrida la sentencia, la pena quedó en 36 años. Por su parte, Eva María fue absuelta.

De esta forma, el caso del envenenador de la sidrería quedaba judicialmente resuelto, pero una cuestión pende en el aire: los motivos, esa va a ser la pregunta del millón. "No tenía ningún motivo, en absoluto", destacan sus compañeros, que le recuerdan como un buen compañero que tenía buen trato con todos. 'El Candasu' permaneció ingresado en la prisión de Villabona durante poco más de ocho años. En 2022 recuperó su libertad y tramitó la jubilación.

En la actualidad no es extraño que sus excompañeros se lo encuentren por Gijón. "Me encontré en dos ocasiones con él por el paseo de la playa de San Lorenzo, en Gijón, cogido del brazo de Eva", recuerda Roberto, el encargado, que explica que si él hubiera estado en su pellejo se hubiera ido a vivir fuera de Gijón. "Te lo encuentras, te giran la cabeza, te apartan la cabeza, agachan la mirada", explica Roberto de cómo se comportó 'El Candasu' cuando se cruzaron.