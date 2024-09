Se da la circunstancia de que Vanessa, aunque no tuviera un círculo familiar muy cercano que la apoyara, sí tenía un círculo de amigas que estaban muy preocupadas por ella. Y es que tras su desaparición se llamaron unas a otras afirmando que "faltaba Vanessa". Nadie podía dar referencias de Vanessa. "Entonces, ahí fue cuando me di cuenta de que algo le había pasado, de que la cosa no estaba bien", explica una de sus amigas.

48 horas es un plazo suficiente para pensar que algo grave ha ocurrido con Vanessa y Daniel. Y, a falta de familiares, la denuncia por la desaparición la pondrá su amiga Rosa. "Era una chica buena, muy confiada, porque era lo que tenía y supercariñosa con su bebé", recuerda una amiga de la joven, que explica que la propia Vanessa le contaba que "Rosa era muy buena, como la madre que nunca tuvo".

El tiempo corre en contra de Vanessa y Daniel, pero en pleno agosto la dotación de la Guardia Civil de Fene se reduce a tan solo dos agentes, que a duras penas van a hacer las diligencias básicas. "Al principio la policía hizo preguntas, pero yo como que notaba que la cosa iba muy lenta", afirma una amiga de Vanessa, que explica que, en ese momento, sus amigas decidieron "poner fotos de ella y preguntar" a la gente si la había visto.

"Buscamos por la zona de Fene, todos los alrededores donde ella se pudiera mover", detalla su amiga, que explica que, al principio, creyó que Vanessa podría haber vuelto con Pillo, el marido: "Pero no, porque yo fui a dar una vuelta por allí, por donde ella vivía, y no vi nada".