Carretera y manta

"Yo soy de estos españoles, y creo que somos mayoría, que nos preocupa el futuro", ha asegurado la periodista, que sostiene que se "intenta enfrentar a los españoles por algo que sucedió hace 80 años".

La periodista de 'La Razón' no considera que sacar a Franco del Valle de los Caídos suponga un enfrentamiento, pero defiende que "utilizarlo como eslogan electoral" sí lo es. Almudena Negro apunta que "no le importa" si sacan o no al dictador del Valle, pero sí que "haya utilización política de una Guerra Civil".

Por otro lado, Jesús Maraña, director de 'Infolibre', ha recordado que la decisión de exhumar a Franco del Valle de los Caídos la tomó todo el Parlamento español sin la oposición de ningún grupo en mayo de 2017..

Además, el periodista pone en duda que la exhumación vaya a coincidir con las fechas electorales: "Eso dependerá del Supremo". Maraña ha recordado la importancia de la carta que el Vaticano a enviado a la vicepresidenta del Gobierno.