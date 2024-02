Roberto Leal regresa a su colegio 30 años después junto a Albert Espinosa, al que le cuenta alguna de las anécdotas más divertidas que vivió allí. "Me han llamado de muchas maneras, pero me decían, El Rober 'Picúo'", destaca el presentador, que desvela el motivo a Albert Espinosa: "Aunque no se ve, tengo la cabeza bastante picuda". "Tócame aquí", pide Roberto Leal a Albert Espinosa, que le explica que tiene "un bulto raro".

"Hostia, sí", destaca Espinosa, que confiesa que le gusta más el otro mote que le ponían porque 'El Picúo' "tiene un punto de bullying". Por otro lado, el presentador encuentra la pintada que hizo en una de las columnas del patio, donde escribió su nombre: Roberto Leal Guillén. "Hostia, a saber cuándo puse esto ahí", destaca Roberto Leal, que cree que fue en el años 1992. Además, el presentador se viene arriba y vuelve a realizar una pintada junto a la de hace 30 años.

"He vuelto", escribe Roberto Leal, que destaca que eso es casi las Cuevas de Altamira. "Sin faltas lo has puesto"; bromea Albert Espinosa con el presentador, que responde entre risas: "¿Te imaginas al de Pasapalabra con faltas de ortografía?".