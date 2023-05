Durante su etapa en el colegio, Luis Tosar fue un apasionado del break dance y, junto a varios amigos, creó un grupo. El actor cuenta cómo la gente iba diciendo que bailaban "en la calle y con unas pintas raras tirados en la plaza Mayor y hubo un Consejo escolar". "Yo estaba acojonado porque llamaron a los padres", recuerda Tosar, que afirma que el profesor de gimnasio y matemáticas les defendió porque eran "buenos estudiantes".

Ahora, décadas más tarde, Luis Tosar vuelve a ese colegio, donde Albert Espinosa le da una sorpresa muy especial: el reencuentro con ese profesor que le defendió hace años. "Alguien que fue un héroe en la vida molaría verlo a ver", destaca Albert Espinosa al presentar a Eladio, que aparece en el patio. "Hostia", afirma alucinado Luis Tosar, que abraza a su profesor. "No era malo, lo que era era muy inquiero, como yo", destaca el profesor.

Y no solo eso, Albert Espinosa tiene una sorpresa por partida doble: también está su profesor de Dibujo, a quien le puso un mote que le duró años. "No lo sabía, me enteró mucho más tarde", confiesa el profesor de Dibujo.