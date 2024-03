Cuando sor Mariluz no iba a por Norma Duval (entonces, Puri) y sus compañeras para llevarlas al colegio en su furgoneta, un chófer las llevaba en autobús, cuenta la vedette a Albert Espinosa en esta entrega de El camino a casa. Un día, la niña se enfadó con él. "Nos regañó y no tenía razón", argumenta. "El caso es que me bajé del autobús y me fui andando a mi casa. Todo era campo y había una casa que había pollitos sueltos. Yo agarré uno y me lo llevé".

Al llegar a su casa, sus padres estaban esperándola muy preocupados con la Policía y la Guardia Civil. "Y yo venía con mi pollo y me regañaron y me castigaron que no veas". El pollito se fue a vivir con las gallinas y cuando creció, resultó ser un pavo real. "¿Qué fue del pavo real?", quiere saber el presentador. "Eso fue lo terrible", responde ella con tono lúgubre.

"Unas navidades desapareció el pavo real y yo pregunté mucho por él y me dijeron que se había escapado... y yo creo que el pavo terminó en la cazuela. Desde entonces yo, estoy reñida con la carne. No como animales", cuenta. "Hombre, claro, ¡se comieron a tu pollito!", responde escandalizado el escritor.