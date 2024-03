David Bustamante arranca en la entrada de su instituto su camino a casa con Albert Espinosa, un recorrido en el que habla sobre su infancia. "Siempre que viene uno al pueblo y tiene la oportunidad de recordar y de hacer un repaso por todo lo vivido se me eriza la piel", destaca Bustamante, que desvela qué mote le pusieron en el colegio: "Me llamaban Titín, porque soy hijo y nieto de Tito".

Además, el artista recuerda cómo usaba el mando de la televisión como micrófono: "Ponía la música de Luis Miguel, que ha sido el artista que más me ha inspirado por su gran voz". Eso sí, preguntado por Albert Espinosa sobre si ha llegado a conocer a Luis Miguel, Bustamante confiesa que no: "He tenido la oportunidad, pero si uno ya conoce y da la mano y termina y cierra ese ciclo...". "No quiero que caiga el miro", destaca el artista.