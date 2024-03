Durante su camino a casa, David Bustamante se reencuentra con un antiguo profesor en su instituto. "El profe una persona muy querida", afirma el cantante, que destaca que su profesor "es una persona que sabe el cariño, respeto y admiración" que le tiene: "Fue una persona brillante e inspiradora". Además, el cantante reflexiona sobre su periodo escolar y las malas notas que sacaba. Incluso, el profesor le da su expediente académico, momento que aprovecha Albert Espinosa para echar un ojo.

"Me gustó tanto 3º de la ESO que decidí quedarme tres cursos hasta que me fui a trabajar", recuerda Bustamante sobre el periodo en el que repitió en el colegio. Eso sí, cuando el presentador quiere leer sus notas, Bustamante le pide que no las diga en alto: "Escúchame que tengo una hija y le he dicho que sacaba todo sobresalientes".

"Que me hundes", insiste David Bustamante a Albert Espinosa, quien, al leer las notas del cantante, no puede evitar soltar: "Esto es muy fuerte, tenemos un problema". "A ver si te crees que me fui a trabajar a la obra porque era una eminencia estudiando", afirma el artista, que mirando a cámara bromea sobre cortar este momento: "Esto va todo fuera". Eso sí, el expediente académico del cántabro también resalta su gran capacidad en musicales.

"Era un alumno lleno de energía y complicidad, con un sentido del humor y una actitud de luchar por la vida", explica su profesor, que destaca que Bustamante "tenía muy claro" que quería dedicarse a "la música y el fútbol, y eso le distrajo". "Pensé que iba a ser futbolista profesional, salía en el periódico", destaca el cantante, que afirma que, incluso, recibió premios e hizo entrevistas: "Ya pensaba que iba a ser Cristiano Ronaldo". Sin embargo, la música ganó al fútbol en su vida.