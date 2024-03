David Bustamante recorre junto a Albert Espinosa las calles de su pueblo, San Vicente de la Barquera. "¿Recuerdas algún concierto que digas, 'este es el boom'?", pregunta el presentador sobre el éxito y la fama del artista, que cuenta una sorprendente anécdota sobre el día que conoció a Sergio Dalma siendo todavía albañil.

Además, el artista reflexiona con Albert Espinosa sobre cómo su sueño se hizo realidad al entrar en la academia de Operación Triunfo. "Es difícil asimilarlo", afirma el cantante, que desvela cuál cree que es el secreto de no haberse vuelto loco: "Mis padres y mis amigos de siempre supieron pegarme los pies al suelo".

Por otro lado, preguntado sobre cuál ha sido el peor momento que ha vivido como cantante, Bustamante lo tiene claro: "Cuando me lesioné la voz dos veces y no podía ni hablar ni cantar". "Ya no solo fue no poder trabajar, es que encima mi personalidad es de hablar mucho", explica Bustamante, que recuerda que se destrozó la voz por culpa de una alergia mientras hacía un concierto en unos olivares.