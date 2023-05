Rosa López se reencuentra en su colegio de la infancia con Concha, su profesora y directora. "Tú más alta y delgada y yo más baja", bromea Concha al abrazar a una emocionada Rosa. La cantante reflexiona sobre su paso por el centro escolar: "No paro de pensar en lo que me arrepiento de no haber sido buena estudiante".

Y es que Rosa destaca que era mala estudiante y "con la buenura no se va a ningún lado". Sin embargo, su profesora afirma que no era tan mala estudiante, pero si "buena gente": "Era noble y callada, en el colegio no creaba conflictos".

"Siempre pensé que quedar la primera en el programa no la beneficiaba mucho porque era continuamente tener que estar número uno", afirma la profesora, que destaca que "lo que ha hecho Rosa tiene mucho valor". "Desde hace un tiempo me preocupas mucho menos", le dice a la cantante.