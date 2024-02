Ana Peleteiro reconoció durante su charla con Albert Espinosa que había sido víctima de insultos raciales en el colegio, incluso la llegaron a llamar "negra de mierda", recordó. Sin embargo, explicó que "nadie le debe una disculpa, porque ella se defendió con uñas y dientes en su momento".

"Me castigaron, no me llegaron a expulsar, pero estuve al límite. Era un poco macarrilla", reconoció justo antes de reencontrarse con una antigua profesora y la orientadora del centro, por la que, reconoce, no se dejó orientar demasiado. "Yo estaba hasta el moño y entiendo que ellos estuvieran hasta el moño de mí, porque estaba aquí todas las semanas", comentó Peleteiro.

"Yo estaba así un poco perdida. Bueno, no perdida, pero a la defensiva. Tuve suerte de no meterme en cosas chungas porque con mi carácter, en el instituto, podría haber sido lo que soy o dejar el atletismo y meterme en cosas", dijo la deportista durante esta entrevista, en la que también recordó una pelea "a puñetazos" por la que casi la expulsan en el vídeo principal de la noticia.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de El camino a casa, con Ana Peleteiro, que laSexta emitió en 2023.