Al final del camino a casa de Fernando Tejero, en el que el actor recorre con Albert Espinosa el recorrido que hacía desde su colegio de la infancia hasta su casa, el presentador hace dos regalos. "Aquí, delante la puerta de tu casa, te voy a dar dos regalos finales", destaca Albert Espinosa, que da al actor su "boletín de notas emocionales".

"En el colegio te dan notas de Matemáticas o Sociales, pero yo te he dado tres sobresalientes en tres asignaturas que nunca te puntuaron", afirma el presentador, que da a Fernando Tejero un sobresaliente en valentía: "Tú dices que no eres valiente, pero lo fuiste, porque te has enfrentado a tantas personas en tu vida que han querido aniquilar tus sueños, tu persona y cómo te expresas...".

"También te quiero dar un sobresaliente en conseguir crear familias", destaca Albert Espinosa, que explica que el actor "une toda una familia con un miembro que no forma parte, pero hace que toda la familia sea más feliz". Por último, le da una matrícula de honor en algo tan complicado como soñar: "Tienes en esa mirada a ese niño tan increíble al que pueden hacer mucho daño". Por último, Albert Espinosa regala a Fernando Tejero el libro 'De profundis', de Oscar Wilde: "A mí este libro me sacó de pozos y a ti algún día te salvará".