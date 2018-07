Así es la carta (escrita a mano) de Eugenia Parejo a los medios de comunicación para presentar el programa 'Bienvenidas al norte y al sur'

La carta dice así:

Hola, soy Eugenia Parejo,

Soy de Gines, en Sevilla, y soy una de las mujeres que hemos vivido esta experiencia loca e inolvidable que ha sido hacer “Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur”, un programa que podréis ver muy pronto en La Sexta.

Un grupo de siete abuelas andaluzas nos hemos ido a convivir una semana con un grupo de abuelas catalanas, estando en sus casas. Y luego ellas nos han devuelto la visita. El objetivo no era otro que conocernos mejor y poder entendernos unas a otras. Si os digo la verdad, no solo nos hemos conocido, si no que nos hemos hecho muy buenas amigas.

Me ha gustado tanto la experiencia que me gustaría contárosla de primera mano. Así que si queréis que os visite y os cuente lo que queráis preguntar, podéis contactar con uno de estos dos de aquí abajo.

Espero que os parezca interesante.

Saludos y gracias por la atención.

Eugenia Parejo

La andaluza Eugenia Parejo no ha parado hasta conseguir hacer un programa como 'Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur', que, producido por Jordi Évole, se estrena este martes a las 22:30 horas en laSexta.

Hasta ahora solo nos han contado el 'procés' catalán los políticos y los medios de comunicación, ya sean los catalanes o los del resto de España, pero ¿cómo se está viviendo a pie de calle?

En el programa, un grupo de siete mujeres andaluzas visitará Cataluña acogidas en sus casas por otras tantas mujeres catalanas. Más tarde, las catalanas devolverán la visita a Sevilla.

Las posturas políticas de las mujeres que convivirán durante estas semanas es antagónica: mientras algunas se oponen a la división de España, otras son independentistas o, como mínimo, defensoras de un referéndum de autodeterminación. ¿Se acabarán entendiendo o reproducirán la tensión que se vive en ámbito político?

Romper tópicos, conocerse y tender puentes

El programa tiene su origen en un episodio de Salvados en el que Oriol Junqueras visitaba a una familia andaluza para hablar de la situación catalana. De aquel encuentro nació una amistad entre Junqueras y su anfitriona, Eugenia Parejo. Ahora es Eugenia la que ha reunido a otras seis mujeres de Sevilla y alrededores y las ha convencido para ir a conocer a un grupo de mujeres de su edad de Sant Vicenç dels Horts, la localidad catalana de la que Junqueras fue alcalde.

El objetivo del programa es que se conozcan y descubran, sin políticos ni medios de comunicación como intermediarios, cómo piensan unas y otras, si existe crispación, si se cumplen los tópicos…

Y más allá de conocer la realidad política de sus visitantes y anfitrionas, en las conversaciones entre ellas aparecerán muchos temas comunes, que todas ellas comparten, como las preocupaciones por sus hijos y nietos, por la desigualdad entre hombres y mujeres, las pensiones o el empleo…

En ‘Bienvenidas al norte, bienvenidas al sur’ comprobaremos si es posible hallar puntos de encuentro a través de la convivencia y el diálogo.