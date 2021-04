Bea, 29 años: Barcelona, ayudante de mago

Aventurera, inquieta y dispuesta a comerse el mundo, Bea reconoce que en su infancia y adolescencia ha sufrido muchas inseguridades por miedo a no encajar con los demás. Aunque nació en Cataluña, esta joven tiene ascendencia africana, pues su padre nació en Conakry, la capital de República de Guinea, y afirma que está muy conectada con sus raíces y que en el futuro querría formar parte de algún proyecto de cooperación en este país.

Actualmente, Bea trabaja como ayudante en el espectáculo del Mago Pop, donde asegura que se encuentra muy feliz. Como no podía ser de otra manera, es una firme creyente en la magia del amor, aunque cree que no ha tenido mucha suerte en este tema. Ha fantaseado con una vida romántica al más puro estilo Disney, pero dice que no tarda mucho en volver a poner los pies en la tierra. Ahora tiene su mejor oportunidad de redimirse, porque quizás en 'Love Island' encuentre a un hombre que le haga sentirse una princesa…