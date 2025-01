Alberto Chicote, tras ver desorbitada reacción de Rocío al ver la clasificación: "No es el momento, falta mi voto"

Los participantes de 'Batalla de restaurantes' Córdoba están descubriendo las valoraciones que les están dando sus compañeros y se están llevando una sorpresa desagradable. Llega el momento de la verdad. Solo falta por conocer la puntuación que ha recibido Rocío, de 'Patio Romano', que descubre quién es el ganador provisional a falta de las notas de Alberto Chicote.

Rocío levanta la campana y alucina con los números que ve. Su nota media es de un 5,5. La más alta hasta el momento. "¡Hostia! Alberto, me muero, ¡no me lo puedo creer! Gracias, vida, ¡qué fuerte!", exclama, que le pide al chef si, por favor, le puede dar un abrazo. "No es el momento todavía, esta clasificación puede cambiar porque yo también voto", dice Chicote.

La nota más baja se la lleva la comida. "Claro, porque saben que ahí me pueden hacer daño", dice Rocío, mirando a sus compañeros. "Perdóname, pero yo me he comido la peor alcachofa de mi vida, te debería de haber dado un cero. No has sido humilde", le contesta Sofía, de 'Tu Pescaíto'. "Aunque nos has machacado, hemos demostrado los tres que, por lo menos, hemos sido coherentes", asegura Raúl, de 'Fusión Lío'.