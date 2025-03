Alberto Chicote se va sin comer de Los Charros tras encontrar bichos en la comida: "Se nos ha quitado las ganas de todo"

Después de que Alberto Chicote encontrarse una cucaracha pegada en la pared, Aranza, responsable de 'Que hierva', descubre un trozo de morcilla debajo de su servilleta, lo que hace que los hosteleros se lleven las manos a la cara al no parar de ver faltas de higiene en Brasería Los Charros.

"Sinceramente, si no me cago ahora mismo ya no me cago nunca", afirma alucinado Alberto Chicote, que estalla ante la suciedad de Los Charros: "Joder, no me jodas, macho". "Esto es lo que se hacía en la cocina tradicional, poner mierda de otra persona en los platos de otro cliente", ironiza indignado Álex López, jefa de cocina de 'Hasta la peineta', que continúa criticando a Santi: "¿Por qué tenemos que permitir nosotros que un fulano nos dé lecciones cuando pasan estas cosas?".

Pero la cosa no acaba ahí, y es que cuando llegan los segundos platos, Guillermo Simo, propietario del restaurante Marieta, aparece un bicho corriendo en su comida. "¡Mira!", le avisa Álex López, jefe de cocina de 'Hasta la peineta', mientras que Aranza grita y le advierte: "¡Te lo vas a comer!". "Otra especie, vamos a ver qué es esto", afirma Álex mientras que Guillermo no da crédito y se niega a comer: "Yo me voy eh, yo ya he comido".

El propietario de 'Marieta' explica a Santi, responsable de Los Charros, que en su plato hay "una cucaracha caminando". Tras haber defendido la suciedad de su local, en donde ya habían aparecido dos cucarachas más, Santi no puede hacer otra cosa que pedir perdón: "¿Cómo? lamentable, pues pedir disculpas". "A todos se nos ha quitado las ganas de todo", explica Alberto Chicote al dueño, al que le pide la cuenta para finalizar ya la grabación en el local sin haber comido los segundos platos. Finalmente, Santi invita a los cuatro a la comida ante el mal rato que han pasado.