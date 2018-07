El reportero Wolfgang Maier ha hecho un reportaje para la FTL sobre los encierros en España, llamado ‘Fiestas íberas’. En Collado Villalba, un aficionado asegura que va a cientos de ellos a lo largo del año. Otro corredor asegura que si le pilla un toro, para él, es un orgullo. “A mí si me pilla un toro es un orgullo” porque “es tradición taurina”.

Cuando pasa el toro, un corredor mayor comenta que cuando pasa el toro “tienes miedo pero hay una adrenalina que es la que te hace sentir fuerte”. Casi todos, coinciden en ello.

El reportero entrevista a Ángel María Rodríguez, un habitante del municipio que habla de las tradiciones populares. “Se están perdiendo las tradiciones, pero por lo menos el toro de la Vega que no lo quiten”. El lugareño explica al alemán que “es un animal que en Tordesillas le matan con lanzas y le cortan los huevos”. El animal tarda en morir una hora.

Hay otra tradición en la que decapitan a una gallina. “Cuando era pequeño maté a un pavo con un hacha y soltábamos el pavo en el pueblo y a tomar por culo. El pavo corría sin cabeza y sin nada”. También habla que los cazadores cuelgan a los galgos porque “no corren, no valen ya”. Explica que lo hacen porque no tienen ‘chis’ “un aparatillo para que no se pierdan”.