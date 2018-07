Pilar Alegría: "De confeti podría hablar Ana Mato"

El colaborador entrevista a algunos de los asistentes al debate como a Luis de Guindos que "por supuesto" está de acuerdo en que ganó Rajoy en el debate y Nene le pregunta si ha llevado confeti por si se animaba el debate...

Pero De Guindos no es el único que ha pasado por el micro de Nene, Pilar Alegría, diputada del PSOE, respecto a lo del confeti que a lo mejor podrían haber llevado los del PP por si se animaba el debate, confesaba: "Espero que no cometan esa frivolidad, para confetis podría hablar Ana Mato".

Y es que Nene no se ha quedado con ninguna pregunta por hacer: la sorpresa de que Rajoy haya estado presente sin un dvd, el hecho de que España no es el país más corrupto según Rajoy, e intentar conseguir el número de Sepúlveda para una despedida de soltero son algunas de las preguntas que no se ha dejado Nene en el tintero.