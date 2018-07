Nene: “Si es un zurullo, que lo llamen zurullo, que no lo llamen margarita”

FLO APORTA COMO SOLUCIÓN LAS GRANJAS MANOLO

Nene se muestra indignado con el caso de la carne de caballo que es vendida como carne de vacuno: “Es que ahora ir al súper es como un after: te levantas por la mañana y dices: ¡Qué me comí ayer! (…) Es una vergüenza… Si es un zurullo, que lo llamen zurullo, que no lo llamen margarita”. “ ¿Eres Nene o señor Demagogia?” Le pregunta Anna.