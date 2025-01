Así asesinó Manuel a José Moreno para 'quedarse' con su mujer: "Ella le planteó contratar a un sicario"

José Moreno fue asesinado en una calle de Murcia a plena luz del día en 2007 después de haber hecho una jornada extraordinaria en su trabajo como funerario. Tras una larga investigación, los agentes descubrieron que su asesino había sido Manuel Sánchez, el amante de su mujer, Maricruz. Aunque al principio Manuel negó los hechos, tras hablar con sus hermanas, confesó el crimen. Manuel aporta todos los datos de lo que ha sido el crimen, dice cómo lo cometió y echa afirma que todo eso lo hizo por indicación de Maricruz. Según cuenta, ese día, antes de irse al servicio extraordinario que tenía José Moreno, Maricruz hace unos espaguetis en casa, y cuando están comiendo, surge una discusión y José Moreno tira el plato y se marcha a trabajar.

En ese momento, Manuel dice que Maricruz le llama a escondidas llorando, contándole lo sucedido y afirmando que no podía más. "Mira, esto es inaguantable, hay que solucionar la situación", habría dicho Maricruz a Manuel, quien dice que entendió que le estaba pidiendo que matara a su marido tras las anteriores conversaciones que habían tenido sobre el tema. Incluso, en una de esas conversaciones Maricruz le habría planteado contratar a un sicario.

Movido por la frase de Maricruz de que "había que ponerle solución y había que hacerlo ya", Manuel abandona su trabajo y se marcha a Murcia a una velocidad extremada. Desde el trayecto de Mazarrón hasta que llega a ese entorno de la calle Gracia, se producen tanto mensajes como llamadas telefónicas entre los amantes en los que Maricruz iba dando información privilegiada a del posicionamiento de su marido.

Los minutos previos al asesinato, hay un mensaje que Manuel le manda a Maricruz, avisándola que está "en el sitio". Luego, le manda otro que también bastante esclarecedor, que le dice: "Tranquilízate". Por último, también advierte a Maricruz de que "ha cambiado la cerradura": "Me has dado unas llaves y no puedo abrirla". Y es que dos semanas antes, José Moreno había cambiado la cerradura de la puerta por lo que Manuel esperó, y en plena calle a la luz de todo el mundo y sin ocultarse llegó y ejecutó a José Moreno cuando este había aparcado el coche.