Un youtuber prueba productos que prometen resultados instantáneos: "¡Lo mejor hasta ahora!"

¿Son fiables los productos que prometen resultados instantáneos? Es lo que se ha preguntado el youtuber del vídeo sobre estas líneas, que ha decidido probar varios artículos para identificar si son claros indicadores de que puedan ser una estafa.

El joven comienza enseñando una crema autobronceadora que asegura que garantiza "un color natural al instante". Tras darse la crema y esperar unos minutos, procede a dar su opinión: "Definitivamente me veo algo más bronceado, me hace estar más esculpido, como si fuera un modelo, ¡pensé que sería un truco, pero realmente me siento más bronceado!".

El segundo producto que prueba es un blanqueador dental: "Sabe a 'fluor', ¿os parece que funciona?". Por último, pone a prueba unos polvos voluminizadores de cabello y alucina: "Me veo mejorado, he ganado volumen de pelo, ¡es el mejor producto hasta ahora!".

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús aprueba el producto para el pelo: "Es verdad que oscurece y da mayor sensación de densidad, pero con el primer lavado va a tener la claridad que tenía antes". "Según cuenta, la crema bronceadora no va mal, así que alguno de este programa se lo podría mirar, porque tiene una gran competición", bromea Hans Arús.