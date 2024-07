"El reino de muy, muy, lejano...existe", comienza diciendo el youtuber 'Clavero' mientras pasea por las calles de la ciudad mágica de uno de los ogros verdes más entrañables y queridos por el público: Shrek. El joven se adentra en Universal Studios Singapur, para mostrar por dentro 'Far Far Away', una zona dedicada a la película de Shrek.

"Aquí, como veis, está el castillo, la ciudad, todo lo que veis está en Shrek", dice emocionado Clavero. El youtuber es consciente de que probablemente está cumpliendo el sueño de mucha gente que está viendo el vídeo: "¡Voy a llorar"!, expresa. La ciudad tiene todos los detalles que se pueden apreciar en la película, desde el gran castillo hasta el punto de venta donde se puede coger el periódico de la ciudad. Como no podía ser de otra forma, Clavero hace un tour del castillo por dentro, finalizando con una sesión de cine en 3D donde asegura ver una historia de Shrek que solo lo pueden ver los que visitan el parque.

Los tertulianos de Aruser@s aseguran ser muy 'fans' de estos parques y tras la guía de Clavero, han recordado con nostalgia muchas de las películas que han visto durante su vida, comentado que ahora se pueden disfrutar de una forma más divertida, haciendo alusión a este tipo de parques con cines interactivos, y no como "en nuestra época", dice Alfonso Arús, que añade que, "tenias que ver la pelicular en un sitio fijo, incomodo y sin movimientos".