"Hoy vamos a rentar (alquilar) a un par de personas en Japón", anuncia el youtuber Luisito Comunica en su último vídeo, del que se hace eco Hans Arús en Aruser@s. "En este país es bastante cotidiano que esto suceda", explica el creador de contenidos. "Comenzaremos rentando una novia. Me está cobrando 15.000 yenes la hora, algo así como 100 dólares".

En la aplicación desde la que se realizan este tipo de 'transacciones' vienen especificadas las cosas que pueden y no pueden hacerse durante esta 'primera cita'. "No puedo ir a un karaoke, a una piscina, al mar o a las aguas termales". En cambio, sí puede cogerle de la mano o agarrarla del brazo.

"Te puedo ayudar con compañía, limpieza, traslados y reubicación de muebles", se anuncia un hombre en esta app. "No me deja que le abrace ni que le coja de la mano, pero sí que me cargue para pasar un charco", asegura Luisito mientras el señor le coge en brazos. "La vida que todo hombre merece siendo cargado por un auténtico japonés". Este servicio le ha costado 300 dólares, explica el colaborador en plató.