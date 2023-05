Alfonso Arús destaca que algún día tienen que hacer en Aruser@s un estudio sobre "la tontería" de por qué la cerveza hincha tanto. Y es que el presentador afirma que no conoce "a nadie que beba más cerveza que Mario Vaquerizo". Y, para muestra, Arús cuenta una anécdota con él: "Aquí, en este mismo plató, nos ha visitado muchas veces antes de comer y aquí volaban cajas de cerveza".

"Él siempre dice que no engorda la cerveza sino lo que te metes con ella", destaca Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús apunta que se refiere a las patatitas o a cualquier comida que se beba con la cerveza. "Yo no he visto a nadie más seco que él", insiste Alfonso Arús sobre Mario Vaquerizo en referencia a que el famoso está muy delgado para la cantidad de cerveza que bebe.