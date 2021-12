El equipo de Aruser@s no ha podido quitar ojo del belén que más revuelo está creando en redes sociales. Este vecino decidió montar un belén en su jardín con originales figuras inflables y de gran tamaño. El problema ha surgido a raíz del viento, que ha hecho que las figuras se muevan de una forma un tanto peculiar. Así, la figura de la virgen María no para de moverse hacia delante, dirigiendo la cabeza a la mitad del cuerpo de la figura de San José, un gesto que no ha pasado desapercibido para ninguno de los vecinos: "Puede llevar a confusión".

Angie Cárdenas también comenta las imágenes: "Qué mentes tan perturbadas".