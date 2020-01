La infidelidad de un hombre se ha hecho viral en redes sociales después de que la 'Kiss Cam' del Estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Ecuador le pillara in fraganti besándose con una chica. Y no, no era su novia.

Un aficionado asistía al encuentro entre el Barcelona Sporting de Guayaquil y el Delfín en Ecuador cuando la 'Kis Cam' le pilló engañando a su pareja con otra chica.

En las imágenes se ve cómo la cámara enfoca a los amantes besándose y cuando se dan cuenta, se separan de repente. La reacción de los protagonistas se ha hecho viral donde pasan de estar felices a tener un semblante muy serio. Además, en los labios de uno de ellos se puede leer "se cagó".

El hombre ha anunciado "arrepentido" en su perfil de Facebook el fin de su relación y pide "perdón" a su ya expareja después de la 'pillada' que se ha difundido de forma masiva por la televisión y redes sociales de medio mundo.

