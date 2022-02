El equipo de Aruser@s está alucinado con esta versión rural de 'Soy Georgina', donde dos ancianos parodian el documental de la modelo: Gregoria y Juanillo.

"Desde que me casé con Juanillo mi vida ha cambiado", comienza diciendo Gregoria quien sorprende a todos con este vídeo explicando como pasó de ir "andando" a ir "en un descapotable", dice mientras señala su tractor. Gregoria confiesa no ser egocéntrica, pero... "¡Quiero un documental sobre mi vida!". Pero todo tiene un porqué que lo resume en una frase: "He ordeñado vacas, he segado maíz, he cogido algodón y ahora soy la puta ama".

Las colaboradoras de Aruser@s no pueden parar de reír viendo este vídeo: "Qué grande", comenta Angie Cárdenas.

