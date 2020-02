Mollie O'Brien es la usuaria de Tik Tok que está arrasando en redes. A la joven se le quedó atascada una armónica en la boca. Lo que empezó en su casa como una broma ha terminado en el hospital.

La conocida 'tiktoker' estaba jugando con su prima pequeña a meterse y sacarse una armónica de la boca, "no me preguntéis por qué", comentan en Aruser@s.

La broma dejó de hacer gracia cuando a Mollie se le quedó atascado el instrumento en la boca. "Se ponía tan nerviosa, que cuando resoplaba, la armónica sonaba", han relatado los colaboradores del programa.

Las imágenes virales van acompañadas del tema de Bill Wurtz: 'I Just Did a Bad Thing', el cual habla de la sensación de arrepentimiento por algo que has hecho. A continuación, la usuaria deja ver en el vídeo la razón por la cual surge ese sentimiento del que habla la canción: la armónica encajada en la boca.

Mollie acudió al hospital después de la tragedia y finalmente, un dentista consiguió extraerle el objeto, quien también la advirtió de las horribles consecuencias que podría haber tenido el juego.

El vídeo cuenta ya con más de dos millones de reproducciones "gracias a esta pequeña desgracia", dicen en Aruser@s.

