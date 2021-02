Josefina es la primera mujer de España que ejerció como cartera y se ha convertido en una revelación por su intervención en un programa de televisión en el que no se ha cortado.

Preguntada sobre a quién escribiría una carta, la mujer respondió tajante: "Es que no se la podría escribir, mandaría el coche de los bomberos y cargarme a Sánchez y al coletas, pero eso no puede ser". La presentadora enseguida tuvo que cortarla: "No podemos decir eso en televisión".

A pesar de las palabras de la conductora, ella siguió sin cortarse: "La única que puede decir todo lo que me de la gana en televisión soy yo. Porque soy anarquista y de derechas".

Otro momento destacado

El periodista Carlos Alsina ha reflexionado sobre la evolución de Pablo Iglesias y ha lanzado una reflexión con un dardo al vicepresidente del Gobierno. "Viendo la evolución que ha llevado Iglesias, de aquí a 12 años será él quien envíe a su hija a hacer el bachillerato en el extranjero, y no en Caracas precisamente, ni en Moscú", ha dicho.