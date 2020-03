En un inglés muy particular y a gritos. Así ha increpado Ángel Garó a varios turistas que se saltaban la cuarentena por coronavirus impuesta por el Gobierno.

En dos vídeos publicados en su cuenta de Instagram, se escucha al humorista instar a la gente que está incumpliendo la medida y que se encuentra haciendo turismo en Málaga que se vayan a su casa.

"¿Pero qué hacéis? ¿Dónde vais? Where are you going? Home, cojón", dice a dos chicas extranjeras desde su balcón. "Sir, in the street no, cojón. Nothing. Nothing", le grita a otro hombre que pasea tranquilamente por la calle.

Un método peculiar que ha sido aplaudido en redes sociales por implicarse en la labor de concienciar a la ciudadanía de que hay que quedarse en casa.