Solamente necesitáis una botella de plástico de refresco para cortar la parte de abajo que es la que hay que llenar de agua y meter en el congelador para que el hielo tenga esa forma.

Pero la cosa no queda ahí, porque Angie Cárdenas hace una aportación para mejorar este consejo: "En ese agua puedes meter pétalos de flores, pequeñas frutas o gajos de lima o limón, pepino".

Sin embargo, a Arús no le entusiasma la idea: "¡No, no me gustan los pétalos de rosa dentro de los gin-tonics!". Ante la insistencia de los colaboradores que le dicen que también se puede poner romero o cardamomo, el presentador se cierra en banda: "Sí, y un loro con sombrilla".

