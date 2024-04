En medio de todo el debate sobre el uso del móvil en instituto y de los problemas que pueden causar las nuevas tecnologías, llega esta directora de un instituto colombiano a poner en vereda a sus estudiantes con puño de hierro. "Encuentro de amoríos y noviazgos queda totalmente prohibido", comienza declarando la dirigente del centro educativo, que continúa exponiendo "traer ningún tipo de aparato tecnológico, ningún celular, prohibido a partir de mañana", pero sus normas no terminan aquí. "No se aceptan estudiantes con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings, la institución no responde por estos estudiantes", ha terminado anunciando.

"Esta señora es peor que la señora Zacateca, no admite el pelo teñido, pero tampoco según que color del suéter, ¿qué colores están permitidos?", dice Alfonso Arús tras ver el vídeo. Angie Cárdenas tiene la sensación de que igual busca que lleven colores apagados para que las personas no se fijen en ellos. Patricia Benítez está muy de acuerdo con esta directora pero cree que se le ha olvidado algo muy importante. "Prohibida la faldita corta y las bermudas en los chicos, que esto no es una discoteca, se va a estudiar", añade. "Habla la que se iba remangando la falda", les responde el presentador.

El conductor del programa vuelve a enumerar las normas de la directora Zacateca para centrarse en que no están permitidos los noviazgos. Hans Arús explica que puede tener relación con la nueva tendencia de TikTok donde estudiantes de instituto van preguntando a los alumnos quién les gusta y van a la persona que dice para ver si coincide. "Yo creo a raíz de tantos vídeos virales, lo han tenido que prohibir", comenta Hans. Angie Cárdenas ve ridículo que se prohíba el amor. Alfonso Arús incide en que no te puede parecer guapa ni una chica con esta normativa. "Tu sigue prohibiendo, que esto va a acabar peor que el colegio de Élite", manifiesta Tatiana Arús.