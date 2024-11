Muchas ciudades y pueblos de España ya están preparados para una de las temporadas más bonitas del año: La Navidad. Pero… ¿qué pasa con los árboles que decoran las calles? Esta joven amante del tradicional pino tiene claro qué árboles no le representan nada.

"¿Podemos abrir ya el melón de que esto no es un árbol de Navidad? Es que me hacen gracia todas las ciudades pelándose por ver quién tiene el 'árbol de Navidad más alto'. No cariño, tú tienes un cono iluminado. Además es feo de narices y caro", se queja la usuaria de X Kai, '@ChimmyKai'.

Hans Arús está de acuerdo con la joven y comenta que de árbol "no tiene mucho": "¿Podemos volver ya a los árboles convencionales?". "Respecto a la belleza estética, tú la Torre Eiffel la ves desde lejos y es preciosa, pero te pones debajo y dices vaya amasijo de hierros", opina Alfonso Arús.

Puedes ver lo que han comentado el resto de tertulianos de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.