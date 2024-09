Vicente Serrano opina sobre la actitud de algunos periodistas a la hora de hacer preguntas en los photocalls. Comenta que, a veces, "siente vergüenza" porque también lo ha visto de "compañeros periodistas". Vicente asegura que hay "mucho peloteo" en este tipo de encuentros.

"Siento vergüenza cuando compañeros periodistas míos tienen que empezar una entrevista de alcachofa con '¡qué guapo eres, es que estás muy guapo!'", expone Vicente. "Ese peloterismo no, vamos a dejar de ser pelotas", sentencia el periodista que añade que eso "sobra". "No me interesa si te parece guapo o no".

Los tertulianos en el plató están de acuerdo y opinan que no le falta razón. "Hay mucho periodista que intenta ganarse al invitado haciéndole la pelota", dice David Broc, a lo que Alfonso Arús responde: "Para terminar luego preguntándole lo que todo el mundo desde casa está intuyendo". Para Angie Cárdenas suele haber "dos preguntas mamporreras" y la tercera ya va "a degüello".